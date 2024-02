Klopp-Rücktritt: Henry äußert Theorie zum Liverpool-Coach

Die Überraschung über Jürgen Klopps angekündigten Rücktritt war groß. Der Liverpool-Coach hatte im Januar erklärt, den FC Liverpool am Saisonende zu verlassen. Klopp meinte damals: „Ich muss gehen“. Der deutsche Coach fühle sich laut eigenen Aussagen nicht mehr fit genug und würde eine Auszeit brauchen.

„Pep war in Barcelona und hat ein Sabbatjahr genommen. Klopp ist in Liverpool, er hört auf. Xavi ist bei Barcelona, auch er hört auf“, erklärt der Franzose bei CBS Sports .

“Das ist normalerweise ein Traumjob und sie hören auf. Das bedeutet etwas“, sagte Henry weiter: „Der Druck ist groß, jeder hat eine Stimme, soziale Medien und so weiter. Es ist hart, Manager zu sein und niemand kümmert sich um dich. Irgendwann muss man sich um sich selbst kümmern.“

Henry freut sich für Klopp

Bis zum Saisonende steht Klopp in Liverpool noch an der Seitenlinie. Derzeit thront der Traditionsklub von der Anfield Road sogar an der Tabellenspitze.