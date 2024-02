Medienbericht: Liverpool-Pläne mit Alonso enthüllt

Seit dem Jürgen Klopp Ende Januar seinen Abschied vom FC Liverpool verkündete hatte, nehmen die Spekulationen um seine Nachfolge immer mehr an Fahrt auf.

Dabei enthüllte FootMercato ein Detail, welches bislang noch gar nicht bekannt war. Angeblich hat Liverpool den Trainer von Bayer Leverkusen bereits im November zum ersten Mal kontaktiert, obwohl Klopp seinen Abschied erst Ende Januar in einer emotionalen Vidoebotschaft vermeldet hatte.

So muss Klopp seinen Abschied nach mehr als achteinhalb Jahren bei den Reds den Eigentümern bereits im November mitgeteilt haben.

Alonso führte Leverkusen an die Spitze

Doch ganz so einfach, wie sich das womöglich viele Liverpool-Fans wünschen, liegt die Sache natürlich nicht.

Nachdem Alonso Leverkusen im Oktober 2022 an vorletzter Stelle übernommen hatte, führte er das Team noch auf den sechsten Platz und die Mannschaft entwickelte sich in dieser Saison zu einem der herausragenden Vereine Europas.

In dieser Saison führt Bayer die Tabelle der Bundesliga nach 20 Spieltagen mit zwei Punkte vor Bayern München an und ist noch immer ungeschlagen. Auch im DFB-Pokal und in der Europa League hat sein Team noch beste Titelchancen.