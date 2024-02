Palhinha "war sehr beeindruckt vom FC Bayern" - Leno spricht auch über mieses Bundesliga-Image in England

Bernd Leno spielt mittlerweile bereits seine sechste Saison in der Premier League. Jüngst wurde sein Vertrag beim FC Fulham bis 2027 verlängert. Sein Mitspieler Joao Palhinha hat sogar bis 2028 verlängert, doch die Gerüchte rund um einen Wechsel zu Bayern reißen nicht ab.

„Joao war ja schon in München, alles schien safe zu sein. Am Ende hat es nicht geklappt, da wir keinen Ersatz gefunden haben“, sagte Leno dazu in der Sport Bild. Joao war aber „sehr beeindruckt“ vom FC Bayern, wie nett alle waren, wie gut es organisiert war: „Er hätte dieses Abenteuer gerne erlebt und war danach schon enttäuscht.“