Premier League: "Rück zur Seite, Rashford!" Er ist Uniteds neuer Hoffnungsträger - Mainoo verzückt Manchester

„Es gibt mir die Vibes von Clarence Seedorf.“ Mit diesem hochgegriffenen Vergleich beschreibt England-Legende Rio Ferdinand den spektakulären 4:3-Siegtreffer von Manchester Uniteds Kobbie Mainoo bei TNT Sports.

Zwar wolle der 45-Jährige die Fähigkeiten des Youngsters noch nicht mit denen des fünfmaligen Champions-League-Siegers vergleichen, aber: „Die Art und Weise, wie man in engen Situationen manövrieren kann, und wie er den Ball manipuliert, manchmal seinen Körper einsetzt, ihn dann aber verlagert und ihn einfach durch die Beine von Kilman (Max Kilman, Anm. d. Red.) spielt. Wunderschön.“

Ein riesiges Lob für ein 18 Jahre altes Nachwuchstalent, das gerade einmal 15 Pflichtspieleinsätze für die United-Profis absolviert hat. Doch gegen die Wolverhampton Wanderers wusste Mainoo einmal mehr zu überzeugen.

Mainoo rettet United in der Nachspielzeit

In der 97. Minute waren die Red Devils beim Stand von 3:3 kurz davor, eine zwei Tore Führung in der Schlussphase noch zu verspielen, Mainoo behielt jedoch einen kühlen Kopf und sorgte mit seinem allerersten Premier-League-Treffer für einen phänomenalen Schlusspunkt.

Nach einem eleganten Solo, inklusive Beinschuss gegen Wolves-Verteidiger Kilman, vollendete das Eigengewächs per Schlenzer in die lange Ecke und rettete die drei Punkte.

„Es ist ein Traum, der wahr wird“, schwärmte Mainoo nach der Partie bei TNT Sports und erklärte: „Ich bin immer noch nicht davon heruntergekommen, ich fühle mich noch, als würde ich träumen. Es war unglaublich, für meinen Jugendverein in der Premier League zu spielen. Ich versuche einfach, eine gute Serie von Spielen hinzulegen und mehr Spiele zu gewinnen.“

Kobbie Mainoo erzielte gegen die Wolverhampton Wanderers seinen ersten Premier-League-Treffer

In den englischen Medien wird der Engländer mit ghanaischen Wurzeln geradezu mit Lob überschüttet. „Bühne frei für Mainoo. In einer Nacht der Wiedergutmachung für Rashford haben die United-Fans einen neuen einheimischen Helden“, titelte die Daily Mail.

Marcus Rashford war zuletzt vor allem durch seine Eskapaden neben dem Platz in die Schlagzeilen geraten und wird nun trotz seines Treffers sowie einer insgesamt starken Leistung von Mainoo in den Schatten gestellt. „Rück zur Seite, Marcus Rashford: Kobbie Mainoo ist Man Utd‘s neuer Star“, schrieb beispielsweise The Independent.

Mainoo? „Er wird die Zukunft sein“

Gut möglich, dass der Star der Stunde auch seinem Trainer Erik ten Hag einmal mehr seinen Posten gerettet hat. So schreibt The Guardian: „Für Erik ten Hag ist nichts einfach. Der Trainer von Manchester United, der in diesen Tagen ein ewiger Feuerwehrmann ist, hat sich bemüht zu sagen, dass er trotz des jüngsten Vergehens von Marcus Rashford den Respekt seiner Mannschaft hat. Und fairerweise kann niemand behaupten, dass seine Spieler nicht hinter ihm stehen, nachdem Kobbie Mainoo mit 96 Minuten und 26 Sekunden auf der Uhr den Sieg mit Stil geholt hat.“

Schon im Alter von neun Jahren wechselte der zentrale Mittelfeldspieler in die Jugend von Manchester United, im Januar 2023 durfte er im Ligapokal die ersten Profi-Minuten schnuppern. In dieser Saison gelang Mainoo dann der nächste Schritt, in den vergangenen Wochen entwickelte er sich unter ten Hag zu einer wichtigen Säule der Mannschaft.

„Er macht unglaubliche Fortschritte“, lobte der United-Trainer nach der Partie bei den Wolves. „Er hat großartige Fähigkeiten. Er ist der moderne Mittelfeldspieler. Er kann angreifen, er kann verteidigen. Er hat die Intelligenz, um beides zu tun, aber auch die Körperlichkeit, und er ist auch gelassen.“

Auch Teamkollege Bruno Fernandes, der Mainoo bereits vor einigen Jahren in der Jugend beobachtet habe, beschrieb seinen Mitspieler als „ein großes Talent“. „Ohne zu wissen, dass er dieses Talent und dieser Spieler werden würde, war das Talent da. Er wird die Zukunft sein“, versichert der portugiesische Nationalspieler.

United-Ikone Gary Neville vermutete bei Sky Sports sogar: „Es sieht so aus, als würde ihm die Welt für die nächsten 10 Jahre zu Füßen liegen.“

In der Premier League liegt Manchester United nach 22 Spielen nur auf Rang sieben und daher 16 Punkte hinter dem Tabellenführer aus Liverpool. Man droht wieder einmal an den eigenen Erwartungen zu scheitern und konnte nur zwei der vergangenen sieben Ligaspiele gewinnen.