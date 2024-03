Diese Frage nervte Havertz richtig

Nachdem Kai Havertz am Samstagabend den späten Siegtreffer für den FC Arsenal gegen den FC Brentford geschossen hat, wurde der Deutsche von den heimischen Fans gefeiert. Doch in den Katakomben war kurzzeitig Schluss mit der guten Laune, denn auf eine Reporterfrage reagierte Havertz genervt.

Auf die Frage, auf welcher Position sich der 24-Jährige am wohlsten fühle, antwortete er im Gespräch mit Sky Sports : „Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon beantwortet habe. Ich bin einfach glücklich, auf dem Platz zu stehen. Ich bin kein Spieler, der nur auf einer Position spielt. Manchmal ist es gut, manchmal schlecht, aber es passt gut zu mir. Mir gefällt es einfach in dieser Mannschaft.“

In der bisherigen Premier-League-Saison nutzte Arsenal-Trainer Mikel Arteta die Flexibilität des deutschen Nationalspielers schon häufiger aus. Zuletzt wurde Havertz stets als falsche 9 aufgestellt und zeigte seine besten Saisonleistungen. Im DFB-Team stellte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann als Experiment sogar schon mal auf die Linksverteidigerposition .

Arsenal-Fans singen Lieder für Havertz

„Ich liebe es, als falsche Neun zu spielen, als Acht, als Nummer 10, wo auch immer man mich haben will. In Deutschland habe ich auch schon als Linksverteidiger gespielt, es ist also alles gut“, betonte der 24-Jährige.