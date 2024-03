Englands Pavlovic startet durch: Die erstaunlichen Parallelen zum Bayern-Youngster

Kobbie Mainoo ist erstmals für die englische Nationalmannschaft berufen worden. Der Teenager von Manchester United war in der anstehenden Länderspielpause eigentlich für die U21 vorgesehen - doch für diese ist er eigentlich schon zu gut.

Obwohl kein Spieler der Three Lions um Superstar Harry Kane ausgefallen ist, entschied Trainer Gareth Southgate vor den Spielen gegen Brasilien und Belgien um und beorderte den Teenager doch noch in sein eigenes Team.

In Deutschland ist Mainoo womöglich noch nicht allen Fans ein Begriff - dabei erinnert sein Weg ins Rampenlicht extrem an einen Spieler, der in der Bundesliga derzeit für etliche Schlagzeilen sorgt. Die Rede ist von Aleksandar Pavlovic.