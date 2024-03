Premier League: Trainer-Überraschung bei Manchester United?

Wird Gareth Southgate in der kommenden Saison neuer Trainer von Manchester United ? Wie der Daily Star berichtet, will Uniteds Mehrheitseigner Sir Jim Ratcliffe einen Versuch starten, den englischen Nationaltrainer zu den Red Devils zu lotsen.

ManUnited müsste Ablöse für Southgate zahlen

Southgates Vertrag bei den „Three Lions“ läuft im Dezember aus, dementsprechend wäre United dazu verpflichtet, eine Ablösesumme an den englischen Verband zu zahlen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll diese bei rund 800.000 Pfund liegen.

An Manchesters aktuellem Cheftrainer Erik ten Hag hege Ratcliffe gewisse Zweifel, dass dieser den Klub zu nachhaltigem Erfolg führen könne. Unter dem Niederländer erreichte der Klub in der vergangenen Saison die Champions League, rangiert derzeit in der Premier League aber nur auf dem sechsten Platz. Durch einen spektakulären 4:3-Sieg gegen Liverpool zog der englische Rekordmeister zuletzt ins Halbfinale des FA Cups ein.