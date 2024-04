Haaland-Wirbel: Guardiola weist Legende zurecht

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat Erling Haaland verteidigt und einen prominenten Kritiker in seine Schranken verwiesen. Die Rede ist von dem TV-Experten und ehemaligen Spieler Roy Keane. Dieser hatte behauptet, Haalands Spiel erinnere an einen Viertligaspieler .

Keane hatte den City-Stürmer nach dem torlosen Remis gegen den FC Arsenal am Wochenende scharf kritisiert: „Das Niveau seines Spiels (gemeint ist Haaland, Anm.) ist so armselig. Nicht nur heute. Vor dem Tor ist er der Beste der Welt, aber sein allgemeines Spiel ist für solch einen Spieler armselig. Er muss sich da steigern. Er ist fast wie ein Spieler aus der League Two (englische vierte Liga, d.Red.)“, hatte die United-Legende gesagt.