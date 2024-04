Kleine "Cojones"?: Moderator legt gegen Alonso nach

Die Entscheidung hat, besonders in England, für reichlich Kritik gesorgt. Insbesondere beIN Sports -Moderator Richard Keys hat nun erneut kein gutes Haar an Alonso gelassen.

„Es wird nie wieder die Zeit kommen, in der ihm dieser Job zur Verfügung steht. Er hat die Wahl. Und es wird nie wieder eine Zeit geben, in der er so begehrt sein wird, wie jetzt“, sagte Keys im Hinblick auf den im Sommer freiwerdenden Trainerjob beim FC Liverpool .

Alonso bei vielen Klubs im Gespräch

Keys geht unter die Gürtellinie

Keys polterte: „Zu keinem anderen Zeitpunkt seiner Karriere wird er wieder in dieser luxuriösen Position sein. Ich würde die Größe seiner ‚Cojones‘ (Eier, d. R.) in Frage stellen. Im Moment sind seine Aktien so hoch, wie sie jemals sein werden, und seine Möglichkeiten sind so breit gefächert und großartig, wie sie jemals sein werden.“