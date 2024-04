Schon wieder verletzt! Manchester Uniteds seuchengeplagter Weltmeister

Nach über zwei Monaten an der Seitenlinie feierte Lisandro Martinez am Wochenende gegen Brentford sein Comeback. Die Freude über die Rückkehr des Weltmeisters von 2022 währte aber nur kurz. Bereits am Dienstag zog sich Martinez im Training eine neue Verletzung zu, wird wohl erneut für mindestens einen Monat ausfallen. Es ist die Fortsetzung eines tragischen Geschichte.

Besonders bitter für United: „Licha“ kam beim 1:1 in Brentford für den verletzten Victor Lindelöf ins Spiel. Auch der schwedische Innenverteidiger wird den Red Devils mindestens für ein Monat fehlen. Manchester gehen somit langsam die Defensiv-Kräfte aus.

Während Lindelöf in den vergangenen Spielen zum Stammpersonal zählte, ist die Verletzung von Lisandro Martinez die Fortsetzung einer irren Leidensserie.

Der ewig verletzte United-Hoffnungsträger

Nachdem der Argentinier 2022 von Ajax Amsterdam zu den Red Devils gekommen war, wurde er schnell zum gefeierten Helden. Seine kompromisslosen Tacklings brachten dem Innenverteidiger den Spitznamen „The Butcher“ - zu Deutsch „der Schlächter“ - ein. Im Dezember 2022 wurde Martinez zudem Fußball-Weltmeister. Der damals 24-Jährige schien auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Dieser Höhenflug wurde aber bald durch zahlreiche Verletzungen ausgebremst. Noch im April 2023 zog sich Martinez einen Mittelfußbruch zu. Die restliche Spielzeit war für ihn somit gelaufen.

In seiner zweiten Saison im United-Dress sollte alles besser werden. Doch schon zu Saisonbeginn hakte es. Im Auftaktmatch in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers musste der Argentinier zu Halbzeit vom Feld. Grund: eine Verletzung am Knöchel. Zwar konnte Martinez bereits eine Woche später wieder auf den Platz zurückkehren, wirklich fit wirkte er dabei aber nicht.

Martinez biss sich durch die anschließenden Spiele, im September folgte die nächste Hiobsbotschaft. Eine Fußverletzung zwang den United-Star erneut zu einer langen Zwangspause. Vom 21. September bis zum 4. Februar verpasste Martinez gleich 22 Spiele für seinen Arbeitgeber.

Comeback nur von kurzer Dauer

Es kam noch schlimmer: Martinez feierte am 4. Februar gegen West Ham United sein Comeback. Dieses wurde aber zum Albtraum. In der 71. Minute musste der Argentinier wieder einmal verletzt vom Platz. Diesmal setze ihn eine Verletzung am Innenband im Knie außer Gefecht. Wieder musste der mittlerweile 26-Jährige für rund zwei Monate aussetzen.

Bis zum vergangenen Samstag: Da feierte Martinez sein erneutes Comeback. Doch auch dieses sollte kein gute Ende nehmen. Nicht nur kassierte United in der Nachspielzeit in Brentford den bitteren Ausgleich. Im Training drei Tage drei dem Spiel zog sich der United-Star die nächste Verletzung zu. Der Argentinier plagt sich mit einer Wadenzerrung, wird wohl für mindestens einen Monat ausfallen.