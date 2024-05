Premier League: Klopps emotionaler Tränen-Abschied aus Liverpool

Klopp wird BVB die Daumen drücken

Als die anwesenden Zuschauer in der Arena am Ende anfingen, während seines Auftritts „I‘m so glad that Jürgen is a Red“ („Ich bin so stolz, dass Jürgen ein Roter ist“) zu singen, konnte Klopp seine Emotionen nicht mehr kontrollieren. Ihm schossen Tränen in die Augen, die er sich immer wieder wegwischte. Als Abschluss seiner über dreiminütigen Gesangseinlage packte der Deutsche noch seine berühmte Klopp-Faust aus.