"Schieß nicht": Als sich Kompany Guardiola widersetzte

Es lief die 70. Spielminute, als sich Vincent Kompany ein Herz nahm. Der Belgier hatte den Ball von Aymeric Laporte bekommen, trieb das Spielgerät weiter Richtung Tor. Der Verteidiger setzte zum Schuss an, zögerte dann kurz.

Was folgte, war grenzenloser Jubel. Kompany rauschte zu den Fans, legte sich auf den Boden. Der damals 33-Jährige wurde unter einem Meer aus Mitspielern begraben, keiner schien so recht fassen zu können, dass die Kugel tatsächlich in den rechten Winkel eingeschlagen war, als wäre sie von einer Rakete getragen worden.