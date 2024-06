Spektakuläre Wende bei Manchester United!

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, werden die „Red Devils“ mit ihrem niederländischen Coach auch in die kommende Spielzeit gehen.

Der 54-Jährige hatte mit seinem Team in der abgelaufenen Saison in der Liga am Ende nur Platz acht belegt – nie war United seit Gründung der Premier League Anfang der 1990er Jahre schlechter platziert gewesen.