Premier League: Tuchel-Entscheidung offenbar gefallen

Thomas Tuchel wird nach seinem Aus beim FC Bayern zuletzt intensiv mit Manchester United in Verbindung gebracht. Nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen. Auch in der Causa Jadon Sancho.

Tuchel nicht erste Wahl bei ManUnited?

Die Times bestätigte das Treffen am vergangenen Dienstag in Monaco, schrieb aber zugleich, dass Tuchel das Gespräch mit dem Gefühl verlassen habe, im Falle einer Entlassung ten Hags nicht ManUniteds erste Wahl zu sein.

In der Trainerfrage soll bei den Red Devils in dieser Woche eine Entscheidung fallen. Ten Hags Vertrag läuft noch bis 2025, doch unmittelbar vor dem FA-Cup-Finale Ende Mai hatte der Guardian berichtet, dass das Aus des Niederländers angeblich schon beschlossene Sache sei .

United plant offenbar Sancho-Verkauf

Unabhängig davon, wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird, plant ManUnited offenbar nicht mehr mit Sancho. Das berichtet die BBC. Demnach will der englische Topklub den 26-Jährigen in diesem Sommer verkaufen, die geforderte Ablöse soll bei 40 Millionen Pfund (umgerechnet rund 47 Millionen Euro) liegen.