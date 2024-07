"Elektrisierend" - aber Guardiola wegen ihm ein Luxusproblem

In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit macht bei Manchester City besonders Oscar Bobb auf sich aufmerksam. Kann er sich langfristig bei den Profis behaupten oder nimmt er einen ähnlichen Weg wie ein anderer Hochbegabter?

In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit macht bei Manchester City besonders Oscar Bobb auf sich aufmerksam. Kann er sich langfristig bei den Profis behaupten oder nimmt er einen ähnlichen Weg wie ein anderer Hochbegabter?

Mit seinem Siegtreffer in Newcastle in der vergangenen Saison hat Oscar Bobb mit dazu beigetragen, dass Manchester City erneut den Titel in der Premier League gewann. Ein erstes Karriere-Highlight, dem noch einige weitere folgen könnten.