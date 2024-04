Ex-Bayern-Star feiert Geburtstag: Einer wie er fehlt dem Rekordmeister

Thiagos Abschied beim FC Bayern im Sommer 2020 war emotional. So emotional, dass er wie aus der Zeit gefallen schien, ist es im Profifußball-Geschäft doch meistens so, dass gerade Topstars nur wenige Jahre bei einem Verein verbringen, ehe sie für hohe Ablösesummen weiterziehen.

Anders war es bei Thiago, der zwischen 2013 und 2020 sieben Jahre für den deutschen Rekordmeister auflief - und heute, am 11. April, seinen 33. Geburtstag feiert. In seine Zeit bei den Bayern fallen nicht nur zahlreiche Titel, darunter sieben Mal die Meisterschaft, vier DFB-Pokalsiege und als Höhepunkt der Champions-League-Triumph 2020. Der Edeltechniker spielte sich auf dem Platz, aber auch abseits des Rasens, in die Herzen der Fans und Verantwortlichen bei den Bayern.

So erzählte Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge später, wie tränenreich der Abschied zwischen ihm und Thiago ausgefallen war. Nachdem der Transfer des Spaniers zu den Reds beschlossene Sache gewesen war, traf Rummenigge den Mittelfeld-Star in der Tiefgarage auf dem Klubgelände an der Säbener Straße. „Er hat mich in den Arm genommen und fünf Minuten geweint und gesagt: ‚Dankeschön, dass ihr das gestattet habt.‘ Mir sind auch die Tränen gekommen“, schilderte Rummenigge einst bei Sky.