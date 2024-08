Haaland serviert Cucurella ab: Eiskalter Moment bei ManCity-Sieg

Eiskalt! So kann man die Leistung von Erling Haaland beim Ligaauftakt von Manchester City wohl am besten zusammenfassen. Der Superstar der Skyblues stellte beim 2:0-Erfolg über den FC Chelsea nicht nur seine erstaunliche Effizienz unter Beweis , sondern servierte auch noch einen Gegenspieler sportlich wie verbal ab.

Denn in dem über den Spanier verfassten Lied heißt es unter anderem: „Haaland, du zitterst besser, Cucurella kommt“. Was der verspottete Haaland nicht vergessen hat, wie er nach der Partie in einem Interview klarstellte. Doch der Reihe nach.

Haaland: Lustiger Song „von diesem Typ“

In Durchgang zwei kam es zur nächsten Szene zwischen den beiden Stars. Cucurella zog sich offenbar einen Krampf in der Wade zu. Mit Schmerzen lag er auf dem Rasen, wendete sich an Haaland, rief ihm etwas zu - doch dieser sah ihn nur kurz an, schritt dann einfach von dannen, ohne seinem Kontrahenten zu helfen.