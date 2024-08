Klopp über Liverpool-Nachfolger Slot: „Das will ich auch nicht“

Knapp neun Jahre prägte Jürgen Klopp beim FC Liverpool eine Ära mit dem Gewinn der Champions League 2019 sowie dem Titel in der Premier League 2020. Seit ein paar Monaten ist nun Arne Slot bei den Reds am Ruder.

Klopp: „Das will ich auch nicht“

Klopp verriet, dass er „in nichts involviert war, so sollte es nicht sein, und ich bin nicht so ein Typ im Hintergrund, der noch irgendwelche Fäden zieht und so. Das will ich auch nicht“.

Zum Auftakt der Premier League hatte Liverpool mit 2:0 bei Ipswich Town gewonnen. Klopp zeigte sich begeistert: „Ich mag seinen Fußball sehr, wie er ihn bei Feyenoord gespielt hat, das ist wirklich gut. Ich habe das Spiel in Sevilla gesehen, das Freundschaftsspiel in Anfield - große Teile davon waren wirklich gut. Und das Ligaspiel, die zweite Halbzeit war offensichtlich sehr gut.“

„Slot eine Top-Lösung“

„Wir haben ein oder zwei Mal miteinander gesprochen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Mal gesimst. Aber es gibt nichts, was ich ihm sagen kann, was er nicht auch selbst wissen könnte“, sagte Klopp: „Von meiner Seite aus kann ich ihm nur positives Feedback geben.“

Der 57-Jährige ist im Bilde, was auf Slot nun zukommt: „Ich weiß, dass die Saison in einem Jahr, in dem die EM und die Copa war, sehr intensiv ist, man hat das Team nicht zusammen, aber sie kommen, man hat eine Woche bis zum ersten Spieltag und so weiter. Ich denke also, er hatte eine ähnliche Situation, aber genau die gleiche Situation? Definitiv nicht.“