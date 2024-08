Premier League: Chelsea-Star Madueke verspottet Gegner und trifft dann dreimal

Der 22-Jährige Madueke hatte sich vor Anpfiff im Internet in Schwierigkeiten gebracht, als er auf Instagram versehentlich schrieb, Wolverhampton sei „shit“.

Madueke teilte eine Instagram-Story, in der er seinen Aufenthaltsort als Wolverhampton angab, und fügte hinzu: „Alles an diesem Ort ist s***.“ Der ehemalige PSV-Mann, der fast eine Million Follower hat, merkte schnell, dass er den falschen Social Media-Account benutzt hatte, löschte also die Story und lud eine nächste hoch: „Verdammt, falscher Instagram-Account. Ihr seid alle zu schnell.“