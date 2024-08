Acht Torhüter! Der aufgeblähteste Kader der Welt

Die reinen Zahlen. 189 Millionen Euro hat der Premier-League-Klub im Sommer 2024 laut transfermarkt.de für insgesamt neun Spieler ausgegeben. Dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 101 Millionen Euro, die sich aus drei fixen Abgängen und fünf Leihgeschäften zusammensetzen.

Was an sich noch nicht allzu sehr wie ein Ungleichgewicht wirkt, ändert sich beim Blick auf die weiteren Neuzugänge. Elf Spieler kehrten nach abgelaufenen Leihgeschäften zurück, dazu kommen drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.

43 Spieler im Chelsea-Kader

Das Endergebnis: 43 Spieler stehen aktuell im Profikader des FC Chelsea – und die Besitzer um Todd Boehly und Co. haben offenbar immer noch nicht genug. Nach Pedro Neto, der für 65 Millionen Euro aus Wolverhampton kam, soll auch der frühere Leihspieler Joao Félix wieder in den Fokus gerückt sein.

Vereinbar mit den Kader-Registrierungs-Regeln der Liga ist all dies jedoch mitnichten. So gibt es zwischen Premier League und Bundesliga einen elementaren Unterschied. Während in Deutschland die Kadergröße nach oben hin nicht begrenzt ist, dürfen auf der Insel nur insgesamt 25 Spieler registriert werden, die mindestens 21 Jahre als sind.