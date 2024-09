Debütant Hürzeler Premier-League-Coach des Monats

St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler sorgt auch in England für Furore. Nur wenige Monate nach seinem Antritt bei Brighton & Hove Albion wird dem 31-Jährigen eine besondere Ehre zuteil.

Als jüngster Trainer in der Premier-League-Geschichte hat der deutsche Debütant Fabian Hürzeler im Fußball-Mutterland England die Wahl zum „Trainer des Monats“ gewonnen. Der 31 Jahre alte Coach von Brighton & Hove Albion setzte sich in den Abstimmungen von Fans und eines Expertengremiums nach sieben Punkten in den drei ersten Spielen nach dem Wechsel von Bundesligist FC St. Pauli auf die Insel gegen seine ebenfalls nominierten Kollegen Mikael Arteta (FC Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City) und Arne Slot (FC Liverpool) durch.