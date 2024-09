"Einer der größten Finanzskandale im Sport" - droht Sanktion epochalen Ausmaßes?

Der „Fußball-Prozess des Jahrhunderts“ ringt Pep Guardiola nicht mal mehr ein müdes Lächeln ab . „Wir werden das Urteil akzeptieren“, sagte der Teammanager von Manchester City schulterzuckend, als ginge es um ein Ticket wegen Falschparkens. Doch was ab Montag an einem geheimen Ort und vor einem unabhängigen, dreiköpfigen Disziplinar-Gremium mit uneingeschränkter Urteilskraft zur Anhörung gebracht werden soll, hat tatsächlich das Zeug zum Musterprozess. Doch worum genau geht es in diesem Fall?

Laut britischer Presse um nicht weniger als den „Fußball-Prozess des Jahrhunderts“. ManCity, das sechs der jüngsten sieben englischen Meisterschaften gewann, werden von der Premier League Verstöße gegen deren Finanzregeln in 115 Fällen vorgeworfen. Die unterschwellige Anklage: All die schönen Titel, auch jener in der Champions League 2023, sind erschwindelt und erlogen, errungen mit einer Mannschaft, die so nie hätte zusammengestellt werden dürfen. Der Klub weist die Vorwürfe vehement zurück.