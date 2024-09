Füllkrug-Trainer verletzt sich während Liverpool-Spiel

West Ham United scheitert in der dritten Runde des englischen Pokals am FC Liverpool. Für Trainer Julen Lopetegui ist der Abend gleich doppelt bitter.

Bitterer Abend für Julen Lopetegui: Der Trainer von Ex-Dortmunder Niclas Füllkrug musste am Mittwochabend zusehen, wie sein Team in der dritten Runde des Carabao Cups mit 1:5 gegen den FC Liverpool verlor - und verletzte sich während der Partie auch noch an der Wade.