Manchester United: Old Trafford droht das Aus

Manchester United könnte laut Informationen der Daily Mail nun doch das Old Trafford abreißen, um auf demselben Gelände das 100.000 Zuschauer fassende „Wembley of the North“ zu bauen. Im Sommer hatte es noch geheißen, dass United das Old Trafford auf 30.000 Plätze verkleinern wolle, um dort den Frauen- und den Akademiemannschaften einen Veranstaltungsort zu bieten.