Ten Hag liefert sich erstaunlichen PK-Streit: "Tut mir leid für Sie"

In einem erstaunlichen Wortgefecht wehrte sich ten Hag nach dem 0:3 seines Teams gegen den FC Liverpool gegen einen Journalisten, der schonungslos die Fehler im United-Spiel aufzählte - nachdem der Coach gefragt hatte, was genau ihm denn nicht passe.

„Es tut mir leid für Sie“

Ten Hag wies dies zunächst zurück, ehe der Reporter fast schon flehentlich nachlegte. „Kommen Sie, das ist keine realistische Einschätzung dessen, was passiert ist.“

Die jüngsten Eindrücke lieferten allerdings durchaus Grund zur Sorge. Nachdem der Auftakt in die neue Premier League Saison gegen Fulham noch recht glücklich gelang, setzte es nun gegen Fabian Hürzelers Brighton (1:2) und den FC Liverpool (0:3) verdientermaßen zwei Pleiten in Serie, weshalb die Red Devils der Musik in Englands Spitzenklasse schon wieder hinterherlaufen.