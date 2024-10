Premier League: Rekordtor! Havertz zieht mit Arsenal-Ikone gleich

Durch seinen Treffer stellte Havertz gleichzeitig einen Vereinsrekord der Gunners ein: Der 25-Jährige ist nach Ex-Stürmer Robin van Persie der zweite Spieler, der in sieben aufeinanderfolgenden Heimspielen im Emirates Stadium traf. Dem Niederländer, der 2019 seine Karriere beendete, war dies in der Saison 2011/12 gelungen.

Premier League: City festigt Platz zwei

Liverpool (18 Punkte) hatte früher am Samstag mit einem 1:0 (1:0) bei Crystal Palace vorgelegt. Manchester und Arsenal (beide 17) folgen in der Tabelle direkt dahinter. Am Sonntag könnten der FC Chelsea und Aston Villa (beide 13) mit Siegen an das Spitzentrio heranrücken.