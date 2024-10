Das (vorläufige) Ende einer außergewöhnlichen Beziehung

Manchester City hat am Samstag in wenigen Sätzen das Ende einer Ära offiziell vermeldet. City bestätigte, dass Txiki Begiristain seinen Job als Sportdirektor zum Ende der Saison 2024/25 beenden werde. Hugo Viana, aktuell sportlicher Leiter bei Sporting Lissabon, wird ab nächster Saison hauptverantwortlicher Sportdirektor in Manchester.

Begiristain und Guardiola vereinen die Liebe zu Cruyff

Bis heute vereint die beiden die Liebe und Verehrung zu Cruyff. Laut der englischen Zeitung The Athletic war Begiristain einer der wenigen Menschen, denen die Frau der niederländischen Legende noch erlaubte, ihn zu besuchen, als er 2015 an Lungenkrebs erkrankte, da die beiden sich weiterhin angeregt über Fußball unterhielten.

Guardiola: „Txiki ist der Schlüssel zu all dem“

„Txiki ist der Schlüssel zu all dem“, sagte Guardiola Jahre später. The Athletic zitierte ihn wie folgt: „Als niemand sonst ein Risiko für mich eingehen wollte, als vielleicht drei Prozent der Leute bei Barca an mich glaubten, war er derjenige, der darauf bestand, mich in die erste Mannschaft zu berufen. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.“