Offiziell! Ära bei Manchester City endet

Manchester City hat am Samstag in wenigen Sätzen das Ende einer Ära offiziell vermeldet. City könne bestätigen, dass Txiki Begiristain seinen Job als Sportdirektor zum Ende der Saison 2024/25 beenden werde, verkündete der Premier-League-Klub auf seiner Webseite. Zuletzt hatte ESPN bereits über den nahenden Abschied des Spaniers berichtet .

Der 60-Jährige war seit 2012 in dieser Funktion für die Skyblues tätig und prägend für die jüngsten Erfolge des Klubs. Zugleich ist Begiristain ein langjähriger Weggefährte von Trainer Pep Guardiola, dessen Vertrag ebenfalls am Saisonende ausläuft. Wie es mit dem Katalanen in Manchester weitergeht, ist aktuell noch offen.