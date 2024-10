Plant Manchester United ein Tuchel-Beben?

SPORT1 05.10.2024 • 12:31 Uhr Erik ten Hag steht bei Manchester United schwer in der Kritik. Planen die Bosse ein Beben, das Thomas Tuchel mit einschließt? Die Vorzeichen verdichten sich.

Steht Erik ten Hag unmittelbar vor dem Aus? Nach übereinstimmenden Medienberichten in England wird die Luft für den Trainer von Manchester United immer dünner.

Die Liga-Partie bei Aston Villa (Sonntag ab 15 Uhr im SPORT1-Ticker) könnte bereits die letzte für den Niederländer sein. Grund: Laut The Athletic ist am kommenden Dienstag ein Treffen der Führungsetage bei Manchester United geplant, bei dem es um ten Hags Zukunft gehen soll.

Sitzt Tuchel ten Hag im Nacken?

Der 54-Jährige ist seit Juli 2022 Trainer in Manchester. Nach einer guten ersten Saison war United in der vergangenen Spielzeit nur auf Rang acht gelandet. Seit Monaten scheint die Mannschaft immer wieder Rückschritte zu machen.

Doch wer könnte ten Hag im Fall der Fälle ersetzen? In England macht ein Bericht von The i die Runde, wonach Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel Top-Kandidat sein soll. Bereits im Sommer war der 51-Jährige in Manchester gehandelt worden.

Das Medium The i ist eine überregionale Zeitung, die in London von der Daily Mail and General Trust herausgegeben und im gesamten Vereinigten Königreich vertrieben wird. Die Zeitung wird auf dem britischen Markt als „Qualitätszeitung“ eingestuft.

United-Boss umgeht Bekenntnis zu ten Hag

Zur Zukunft von ten Hag äußerte sich jüngst auch Klub-Eigentümer Sir Jim Ratcliffe bei der BBC. Auf die Frage, ob er noch Vertrauen in den ehemaligen Ajax-Trainer habe, sagte der Milliardär: „Diese Frage möchte ich nicht beantworten.“

Er fügte an: “Ich mag Erik. Ich denke, er ist ein sehr guter Trainer, aber letztendlich ist es nicht meine Entscheidung. Es ist das Managementteam, das Manchester United leitet, das entscheiden muss, wie wir das Team in vielerlei Hinsicht am besten führen.“

Die Geduld von Ratcliffe scheint aber am Ende: „Unser Ziel ist ganz klar - wir wollen Manchester United dorthin zurückbringen, wo es sein sollte. Und da ist es natürlich noch nicht - das ist ganz klar“, verkündete er.