Zoff in der Premier League eskaliert! Warum Chelsea Liverpools Scouts aussperrt

Chelsea verbietet Scouts von Liverpool und Manchester United derzeit wohl den Zugang zu Spielen der Nachwuchsmannschaften. Was steckt dahinter?

In England sorgt ein Streit zwischen den Topklubs Chelsea , Manchester United und Liverpool derzeit für großes Aufsehen. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Portal The Athletic soll der FC Chelsea den Scouts von Liverpool und United im vergangenen Monat nicht erlaubt haben, Partien der Jugendmannschaften der Londoner zu besuchen.

Quellen aus dem Umfeld von Chelsea behaupteten demnach zwar, dass der FC Liverpool bei seinen Jugendspielen zuerst Scouts der Blues abgelehnt hätte. The Athletic berichtete allerdings, dass Chelsea sehr wohl der Klub war, der diese Maßnahme zuerst ergriff. In Liverpool überlegt man, diesen Schritt nun ebenfalls einzuleiten. Schließlich beruht der Zugang von Scouts im Jugendbereich auf Gegenseitigkeit.

Doch wozu dieses Drama? Angeblich liegt der Hintergrund des Streits im Wechsel des 16 Jahre alten Rio Ngumoha. In der Nachwuchsabteilung der Blues galt er als eines der größten Talente, schloss sich in diesem Sommer jedoch den Reds an. Auch Manchester United soll ihn umworben haben.