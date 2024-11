Hat ihn Bayern unter Wert verkauft? Der große United-Hoffnungsträger

Das 1:1 bei Aufsteiger Ipswich Town zeigte in aller Deutlichkeit, dass die „Red Devils“ auch mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie noch weit entfernt sind von der Spitze.

Amorim lobt Mazraoui: „Er ist so wichtig für uns"

„Er ist so klug und so wichtig für uns. Er kann überall spielen, und diese Art von Spieler ist entscheidend für unsere Zukunft", schwärmte er von Noussair Mazraoui.

Und das obwohl er beim Gegentreffer in Ipswich den Ball unglücklich abfälschte und auf einer für ihn ungewohnten Position verteidigte: auf der rechten Seite einer Dreierkette in der Innenverteidigung.

„Wir haben nicht allzu viele Innenverteidiger, also müssen sich einige Spieler an neue Positionen anpassen“, sagte Amorim, der sein 3-4-3-System nahtlos von Sporting auf sein neues Team übertrug.

Allerdings kann er gerade in der zentralen Abwehr – gelinde gesagt – nicht unbedingt aus dem Vollen schöpfen. Nach der Verletzung von Harry Maguire ist United hinten personell so ausgedünnt, dass selbst der alte nordirische Haudegen Jonny Evans in der Dreierkette verteidigen musste.

Mazraoui spielte schon im offensiven Mittelfeld

Dass er in Ipswich zu den besten Akteuren der Gäste zählte, wurde auch an den Statistiken deutlich. Mit 127 Ballberührungen war der 27-Jährige 41-mal häufiger am Ball als der nächste Spieler in dieser Wertung.