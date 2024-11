Hammer-Bericht: Überraschende Guardiola-Entscheidung fix!

Guardiola in der Krise - aber noch nicht am Ende

"Heute wurde ich in der Pressekonferenz gefragt, ob dies das Ende einer Ära sei. Ich weiß, dass die Leute das wollen. Ich rieche es seit vielen, vielen Jahren", sagte Guardiola nach einer Niederlage im letzten Spiel bei Brighton & Hove Albion. Aktuell steckt er mit seinem Team in der Krise. Zum ersten Mal in seinen acht Jahren in Manchester, verlor er vier Spiele in Folge.