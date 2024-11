Weltfußballer sorgt für spektakuläre Bilder

Rodri erlebt einen Abend, der in die Geschichte eingehen wird. Vor der Partie zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur, die für das Team von Pep Guardiola desaströs endete , strahlt der spanische Mittelfeldstar im Rampenlicht des Etihad Stadiums. Grund dafür ist die Ehrung nach seinem Ballon-d‘Or-Sieg – ein Triumph, den vor ihm noch kein Spieler in der Geschichte von Manchester City erreicht hat.

Die Fans des amtierenden Premier-League-Siegers wurden gebeten, früher als üblich ins Stadion zu kommen, viele folgten dem Aufruf. Vor dem Anpfiff erklang „Freed from Desire“, während Rodri in die Mitte des Spielfelds schritt. Er hob die goldene Trophäe in die Höhe - und die City-Fans stimmten ihre Version des Klassikers an – „Rodri‘s on Fire“.