"Er hat die Gelegenheit mit beiden Händen ergriffen"

Vor einer Woche stand Joshua Zirkzee bei Manchester United noch öffentlich am Pranger. Nun gelingt dem ehemaligen Bayern-Angreifer mit einem Doppelpack der Befreiungsschlag. Sein neuer Coach Ruben Amorim klingt nun positiver.

Die Schnelllebigkeit des Fußballs hat Joshua Zirkzee innerhalb einer guten Woche am eigenen Leib erfahren. Nach seinem Jokereinsatz beim 1:1 bei Ipswich Town wurde der Offensivstar von Manchester United von seinem Trainer Ruben Amorim noch öffentlich kritisiert. Nun war der Portugiese voll des Lobes.

„Josh hat einen großartigen Job gemacht. Er hat zwei Tore geschossen, das ist immer wichtig für das Selbstvertrauen“, sagte Amorim nach dem 4:0 gegen den FC Everton - dem ersten Dreier in der Premier League unter seiner Regie.

Amorim lobt Zirkzee: „Guter Tag für ihn“

„Wichtiger ist die Leistung und wie er in jeder Situation gekämpft hat. Es war ein guter Tag für ihn und für unsere Mannschaft“, lobte Amorim seinen Schützling.

Noch vor gut einer Woche hatte er in Bezug auf Zirkzee ganz andere Töne angeschlagen . „Du musst genau wissen, wann du den Ball hältst und wann es besser ist, ihn nach vorne zu passen“, sagte der Portugiese nach dem enttäuschenden 1:1 bei Aufsteiger Ipswich .

Beim 3:2-Sieg gegen Bodö/Glimt in der Europa League schmorte Zirkzee dann 90 Minuten auf der Bank. Umso überraschender tauchte der niederländische Nationalspieler dann am Sonntag gegen Everton in der Startelf auf.