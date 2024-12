Haalands schonungslose Selbsteinschätzung

Erling Haaland ist in dieser Saison die Lebensversicherung von Manchester City - doch auch der frühere BVB-Star rutscht immer tiefer in eine Formkrise.

Es war eine Szene mit Symbolcharakter. Als Phil Foden in der Nachspielzeit gegen Aston Villa mit seinem ersten Saisontor noch ein zaghaftes Lebenszeichen für Manchester City sendete, war Erling Haaland ein staunender Zuschauer. Als der Starstürmer dann wenigstens schnell den Ball aus dem Netz fischen wollte, kam ihm Foden zuvor. Irgendwie läuft gerade alles an Haaland vorbei.

Haaland: „Das war nicht gut genug von mir“

Mit 18 Pflichtspiel-Toren ist der frühere BVB-Star in der laufenden Saison noch immer mit Abstand der beste Torjäger der Skyblues. Doch in den vergangenen acht Spielen traf Haaland nur zweimal.

Erschreckende Zahlen! Haaland zuletzt kein Faktor

Schlimmer noch: In den vergangenen drei Pleiten gegen Juventus in der Champions League (0:2), sowie in der Liga gegen Stadtrivale United (1:2) und nun in Birmingham bei Villa (1:2) war Haaland so gut wie gar kein Faktor.