Premier League: Manchester City - Manchester United live im TV, Stream, Ticker

Sowohl Manchester City als auch Manchester United gehen schwer angeschlagen in das mit Spannung erwartete Derby. Wir verraten, wo Sie das Duell der Skyblues mit den Red Devils live im TV und Stream sehen können.

Sowohl Manchester City als auch Manchester United gehen schwer angeschlagen in das mit Spannung erwartete Derby. Wir verraten, wo Sie das Duell der Skyblues mit den Red Devils live im TV und Stream sehen können.

Es ist mal wieder Derby-Time in Manchester! Am Sonntagabend begegnen sich die beiden englischen Schwergewichte Manchester City und Manchester United . Die Premier-League -Partie zwischen den aktuell kriselnden Skyblues und den schon seit Jahren schwächelnden Red Devils steigt um 17:30 Uhr ( Live im Ticker ) und findet im Etihad Stadium statt.

Beide Teams stehen nach 15 absolvierten Premier-League-Spieltagen in der Tabelle nicht da, wo sie sich eigentlich sehen und müssen dringend punkten, um die Saisonziele nicht komplett aus den Augen zu verliehen. Folgerichtig ist die Stimmung vor dem großen Duell auf beiden Seiten enorm angespannt.

Premier League: So können Sie Manchester City - Manchester United heute live verfolgen:

Stream: Sky Go

Das Manchester Derby wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen oder einem kostenlosen Stream zu sehen sein. Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte für die Premier League und wird das Duell sowohl im TV als auch über die App Sky Go live und in voller Länge übertragen.

Premier League: Manchester City durchläuft enorme Krise

Die Verletzung von Rodri macht Manchester City zu schaffen und doch kann das alleine nicht der Grund für die so ungewohnt schwachen Resultate sein. Zwar steht Pep Guardiola als Chefcoach nicht zur Debatte, jedoch bekommt auch der Katalane den zunehmenden Druck zu spüren.

Premier League: Manchester United tritt unter Amorim auf der Stelle

Nach den vielen Enttäuschungen in den letzten Jahren, befindet sich Manchester United tabellarisch an einem Tiefpunkt. Die Red Devils befinden sich auf Rang 13 in der Premier League und haben acht Zähler Rückstand auf die Cityzens. Nach dem Aus von Erik ten Hag hat Ex-Sporting-Coach Rúben Amorim das Zepter übernommen, konnte den positiven Trend unter Interimstrainer Ruud van Nistelroy aber nur kurzzeitig aufrecht erhalten.