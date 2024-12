"Dumm!" City-Star nach Derby-Desaster komplett bedient

Manchester City hat im Derby gegen den Stadtrivalen United den nächsten Tiefschlag erlitten. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verlor am Sonntag das Duell zweier Krisenklubs in der Premier League nach einem späten Doppelschlag des englischen Rekordmeisters mit 1:2 (1:0).

„Wir haben total verdient, was passiert ist“, sagte City-Mittelfeldspieler Bernardo Silva nach der Partie bei Sky . „Wenn du in der 87. Minute eines Derbys 1:0 führst, eine Ecke für deine Mannschaft bekommst und der Ball beim Torwart landet und es einen Elfmeter für sie gibt. Wenn du drei oder vier Minuten vor Schluss diese dummen Entscheidungen triffst, dann verdienst du es, dafür zu bezahlen“.

Amorim coacht United zu einem besonderen Sieg

Beide Mannschaften waren zunächst auf Sicherheit bedacht. Die besseren Chancen besaßen aber die Skyblues, bei denen Ilkay Gündogan in der Startelf stand. Gvardiol konnte nach mehr als einer halben Stunde ungestört einköpfen. Die Gastgeber scheuten in der Folge das Risiko, United wurde mit der Zeit immer stärker.

Amad nutzt schlimmen Aussetzer und wird zum Matchwinner

„Wir müssen auf uns selbst schauen. Es geht nicht darum: ‚Oh, wir spielen so gut und haben ein bisschen Pech‘. Nein! Es geht um die Entscheidungen, die man trifft. Heute haben wir in den letzten Minuten wie eine U-15-Mannschaft gespielt und den Preis dafür bezahlt", schimpfte Silva.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Premier League, dass ein Titelverteidiger in der 88. Minute in Führung liegt und die Partie noch aus der Hand gibt. Schockierende Zahlen in einer schwarzen Zeit für Manchester City.