Nach Horrorcrash: Emotionale Gesten für West-Ham-Star

SPORT1 09.12.2024 • 21:49 Uhr Nach seinem schweren Unfall ist für Michail Antonio weiter nicht an ein Comeback zu denken. Seine Mitspieler sorgen schon vor dem Spiel für einen Gänsehautmoment.

Was für eine schöne Geste in der Premier League! Beim Spiel zwischen West Ham United und den Wolverhampton Wanderers liefen die Spieler der „Hammers“ im Gedanken an Michail Antonio in besonderen Aufwärmshirts aufs Feld.

Im Trikot mit seinem Namen und seiner Nummer auf dem Rücken wärmten sich seine Mitspieler vor dem Krisenduell mit den Wolves auf. Auch die Fans des Teams aus dem Londoner Osten zeigten ihre Anteilnahme.

Anteilnahme nicht nur auf dem Rasen

Nach neun gespielten Minuten, in Anlehnung an seine Rückennummer, gab es Applaus und Standing Ovations im London Stadium. Einige Anhänger hielten Trikots und Schals mit dem Namen des Premier-League-Rekordtorschützen der Londoner in die Luft.