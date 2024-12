Premier League: England-Presse verspottet Füllkrug

Niclas Füllkrug feiert gegen Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion sein Startelfdebüt für West Ham United in der Premier League. Der Deutsche bleibt jedoch blass und erntet scharfe Kritik in der englischen Presse.

Niclas Füllkrug feiert gegen Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion sein Startelfdebüt für West Ham United in der Premier League. Der Deutsche bleibt jedoch blass und erntet scharfe Kritik in der englischen Presse.

Nach 56 Minuten war ein ernüchternder Arbeitstag beendet. Niclas Füllkrug gab am Samstagnachmittag nach langer Verletzungspause sein Startelfdebüt für West Ham United in der Premier League, lange in Erinnerung wird es den Fans der Londoner allerdings nicht bleiben.