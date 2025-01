Bei Bewusstsein: Sorgen um Tottenhams Bentancur

Sorgen um Rodrigo Bentancur: Der uruguayische Fußballprofi von Tottenham Hotspur ist im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals gegen den FC Liverpool regungslos am Boden liegen geblieben. Die Spurs geben ein erstes Update.

Sorgen um Rodrigo Bentancur : Der uruguayische Fußballprofi von Tottenham Hotspur ist im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals gegen den FC Liverpool regungslos am Boden liegen geblieben und wurde fast zehn Minuten lang medizinisch behandelt. Noch in der Halbzeit gab Tottenham ein erstes Update zum Gesundheitszustand.

Bentancur streckte Daumen nach oben

Der 27-Jährige war bei einer Ecke in der sechsten Minute im Versuch eines Flugkopfballs unglücklich gefallen und auf dem Bauch liegen geblieben. In der 15. Minute wurde er von Betreuern mit einem Beatmungsbeutel um den Mund vom Feld getragen. Als er an seinem Trainer Ange Postecoglou vorbeigetragen wurde, streckte er kurz den Daumen nach oben.