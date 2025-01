Emotionale Ansage nach Horror-Crash: "Dankbar, am Leben zu sein"

„Jedes Jahr um diese Zeit werde ich gefragt, wofür ich dankbar bin, und jedes Jahr fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden“, schrieb der 34-Jährige, der am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen wurde, bei Instagram, wo er auf Krücken in die Kamera lächelt. „Aber in diesem Jahr weiß ich genau, wofür ich dankbar bin: am Leben zu sein.“