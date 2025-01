Irres Gerücht um Musk und Liverpool

Der FC Liverpool könnte bald einen neuen Besitzer haben. Nach Medienberichten will Elon Musk angeblich die Reds kaufen.

Der FC Liverpool könnte bald einen neuen Besitzer haben. Nach Medienberichten will Elon Musk angeblich die Reds kaufen.

Wird der FC Liverpool bald von einem der streitbarsten Charaktere der Welt gekauft? Wie die Daily Mail berichtet, soll Milliardär und Trump-Freund Elon Musk Interesse am Kauf der Reds haben.

Befeuert wird das unglaubliche Gerücht auch durch Aussagen von Musks Vater Errol Musk. „Dazu kann ich nichts sagen. Sie werden sonst den Preis erhöhen…“, erklärte er auf Nachfrage eines Reporters des Times Radio , ob sein Sohn Interesse an einem Kauf haben könnte, vielsagend.

Im Bericht der Daily Mail heißt es dann aber spektakulär weiter: Musk Sr. habe im weiteren Gespräch erklärt, dass sein Sohn tatsächlich Interesse an einem Kauf habe. Konkrete Verhandlungen wollte er aber weder bestätigen noch ankündigen.

Möglicher Kauf? „Wir sind mit Liverpool verbunden“

Doch welches Interesse hat Musk überhaupt an einem Kauf eines Fußballvereins und warum gerade der FC Liverpool? Auch dafür hatte Vater Erol im Gespräch mit dem Times Radio eine Erklärung: „Seine Großmutter wurde in Liverpool geboren, und wir hatten Verwandte in Liverpool.“