"Isak hat Dinge getan, die Kai Havertz nie könnte"

Kai Havertz erlebt einen bitteren Abend. Während der Arsenal-Star nach einer kläglich vergebenen Chance in der Kritik steht, wird ausgerechnet seinem Gegenüber gehuldigt.

Während Havertz nach der Partie in den Sozialen Medien Spott abbekam, wurde Gegenspieler Alexander Isak mit Lob überschüttet. Der ehemalige BVB-Profi erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für Newcastle und stellte damit seine sensationelle Form (neun Tore in sieben Spielen) eindrucksvoll unter Beweis.

Havertz-Patzer lässt Experten ungläubig zurück

Beide sind 25 Jahre alt, gute 1,90 m groß und mit einer exzellenten Technik ausgestattet. Doch am Dienstagabend glänzte nur einer.

Bei einem Flankenball in der 58. Minute (es stand bereits 0:2) fand sich der ehemalige Leverkusen-Spieler plötzlich völlig frei am Fünfmeterraum wieder. Bei seinem Kopfballversuch landete der Ball allerdings ungewollt auf seiner Schulter und sprang von dort einige Meter am Tor vorbei.