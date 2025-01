Löst Omar Marmoush die Probleme von Manchester City und Pep Guardiola?

Ein Transferthema in der Bundesliga wird immer heißer – der mögliche Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City. Der Top-Stürmer von Eintracht Frankfurt soll den strauchelnden Sky Blues in der Offensive helfen. Doch ist überhaupt Platz neben Erling Haaland?

In der Premier League spielen - das gilt schon länger als Traum von Omar Marmoush. Im Jahr 2022, damals als Leihspieler in Diensten des VfB Stuttgart, ging der Angreifer eine Partnerschaft mit CAA Stellar, einer in der Premier League bestens vernetzten Beratungsagentur, ein.