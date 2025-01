Manchester United: Wirbel um obszöne Zirkzee-Geste

Manchester United hat am Donnerstagabend eine Blamage im Old Trafford gegen Schlusslicht Southampton gerade noch abgewendet. Amad Diallo schnürte innerhalb von zwölf Minuten einen Hattrick . Für United dürfte die Partie dennoch ein unangenehmes Nachspiel haben: Das 3:1 in der vierten Minute der Nachspielzeit bejubelte Joshua Zirkzee ein bisschen zu überschwänglich.

Zirkzee kam in der 53. Minute für Rasmus Holjund in die Partie. Beim entscheidenden 3:1 von Diallo lief auch Zirkzee im bebenden Old Trafford zur Fankurve - und ließ sich von der Euphorie der Menge zu einer unschönen Szene hinreißen. Der Niederländer stellte sich vor die Kurve und fasste sich mit seiner rechten Hand in den Schritt.