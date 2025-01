"Schockierende Spurs": Tottenham-Coach vor Aus?

Nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen, magere 24 Punkte und Platz fünfzehn: Tottenham Hotspur rutscht nach der Heimniederlage gegen Leicester City (1:2) immer tiefer in die Krise.

Dabei machte auch das Heimpublikum ihrem Ärger am Sonntagnachmittag Luft. Nach dem Schlusspfiff gab es laute Protestrufe gegen den Vorstandsvorsitzenden Daniel Levy. Aber auch Trainer Ange Postecoglou steht stark in der Kritik.

„24 Jahre, 16 Trainer, eine Trophäe - Zeit für Veränderung“, stand auf einem Banner, das die Fans in der zweiten Hälfte hochhielten. Später gab es laute „Levy raus“-Sprechchöre.

„Schockierende Spurs“

Denn die Niederlage gegen Leicester, bei der die Spurs eine Halbzeitführung innerhalb von vier Minuten nach der Pause verspielt hatten, war nicht die erste gegen ein Team aus der unteren Tabellenregion. Erst in der vergangenen Woche hatten die Nordlondoner beim FC Everton verloren.

Der bislang letzte Sieg in der Premier League datiert vom 15. Dezember. Es folgten sechs Niederlagen und ein Remis. „Schockierende Spurs“, titelte die Daily Mail nach der Pleite am Sonntag. „Peinlich“, urteilte The Sun.