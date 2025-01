United-Coach würde 63-Jährigen Rashford vorziehen

Sportlich lief es für United in den letzten Wochen für die Ansprüche des Vereins unterirdisch. Auch aus diesem Grund wurden zumindest einige Stimmen laut, die eine Rückkehr von Rashford in den Kader ins Gespräch brachten.

Amorim beklagt mangelnde Einstellung

Die Aussage verdeutlicht, wie sehr Rashford bei Amorim in Ungnade gefallen ist. Der 27-Jährige sitzt nun bereits seit elf Spielen auf der Tribüne.

„Es ist noch immer der gleiche Grund. Der Grund ist die Einstellung im Training. Ich habe klare Ansprüche, wie sich ein Spieler im Training zu verhalten hat, wie seine Einstellung zum Sport in seinem alltäglichen Leben ist. Wenn sich daran nichts ändert, wird sich auch meine Entscheidung nicht verändern“, machte Amorim nach dem 1:0-Erfolg seines Teams gegen Fulham erneut deutlich.

Situation erscheint für Rashford aussichtslos

Dass sich die Lage für Rashford in den kommenden Wochen ändern könnte, gilt als ausgeschlossen. Es könnte noch bis zum Ende des Monats zu einem Transfer des Engländers, der auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, kommen.

Das zeigt auch die Wortwahl seines portugiesischen Trainers auf die Frage, ob sich an Rashfords Situation etwas ändern könnte: „Die Situation ist für alle Spieler gleich. Wenn du dein Bestes gibst und die Dinge richtig machst, die ich von dir verlange, können wir dich einsetzen.“

Weil Rashford aber schon seit Wochen nicht mehr im Kader steht, deutet alles darauf hin, dass es keine Änderung geben wird - und dass Amorim so harte Worte wählt, liegt wohl auch daran, dass United den Spieler noch in diesem Transferfenster loswerden will.