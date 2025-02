Ex-BVB-Talent gehört jetzt zur England-Elite

SPORT1 24.02.2025 • 14:25 Uhr Seit rund zweieinhalb Jahren steht Alexander Isak bei Newcastle United unter Vertrag. Mit seinem Doppelpack gegen Nottingham Forest stellt er nicht nur einen Torrekord ein, sondern zieht auch in den Kreis der Elite ein.

Bis zur Verpflichtung von Alexander Isak im Sommer 2022 reichte es für Newcastle United in den vergangenen Jahren nicht für eine Top-Platzierung in der englischen Premier League. Doch seit der Schwede im Trikot der Magpies aufläuft, läuft es für Newcastle deutlich besser.

Am vergangenen Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Eddie Howe gegen den Tabellendritten aus Nottingham mit 4:3 und auch Isak hatte mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten einen großen Anteil an dem Heimsieg.

Mit den beiden Toren erzielte das ehemalige Talent von Borussia Dortmund nicht nur sein 49. und 50. Tor in der Premier League, sondern löste damit auch seinen Landsmann Fredrik Ljungberg als schwedischen Rekordtorschützen in der englischen Profiliga ab, der in seiner aktiven Zeit insgesamt 48 Tore für den FC Arsenal und West Ham United erzielte.

Isak in elitärem Kreis aufgenommen

Nach dem Sieg gegen Nottingham Forest sagte Isak über seinen Rekord am Sky-Mikrofon: „Es ist ein wichtiger Sieg. Wir wollen noch öfter gewinnen, aber das war das Wichtigste.“

Mit seinem 50. Premier-League-Tor wird der 25-Jährige zudem in einen elitären Kreis von Top-Spielern der Premier League aufgenommen, denn der Schwede erzielte seine Treffer in nur 76 Spielen. Nur sechs Spieler knackten die besondere Marke bisher in weniger Spielen.

Es handelt sich um ausschließlich große Namen: Erling Haaland (50 Tore in 48 Spielen), Andy Cole (65 Spiele), Alan Shearer (66), Ruud van Nistelrooy (68), Fernando Torres (72) und Mohamed Salah (72).