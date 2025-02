Nach Saisonaus: Nationalspieler Havertz erfolgreich operiert

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz ist nach seinem vorzeitigen Saisonaus erfolgreich operiert worden. Das bestätigte der Angreifer des englischen Premier-League-Klubs FC Arsenal am Sonntag in den Sozialen Medien. Er bedankte sich für die "unterstützenden Nachrichten" infolge seiner Oberschenkelverletzung, dazu stellte der 25-Jährige ein Foto, auf dem er im Krankenhausbett den Daumen nach oben streckt.

Havertz hatte die Verletzung Anfang der Woche im Trainingslager der Gunners in Dubai erlitten. Die Reha werde "sich voraussichtlich bis in die Vorbereitung für die nächste Saison erstrecken", hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Havertz ist mit 15 Toren in 34 Spielen Arsenals treffsicherster Spieler und eine zentrale Figur im Titelrennen gegen den FC Liverpool.