Premier League: "Sancho, was zur Hölle machst du?"

Mikel, der mit den Blues unter anderem die Champions League gewann, listete Sanchos angebliche Schwächen detailliert auf: „Er nimmt den Ball, er geht an niemandem mehr vorbei. Er kreiert keine Chancen mehr. Er hilft dem Team nicht so, wie er es sollte.“

„Sancho, du hättest grätschen sollen“

Der Gescholtene, der von Manchester United an Chelsea ausgeliehen ist, kommt in 23 Spielen auf zwei Tore und sechs Assists. Unmittelbar nach seiner Ankunft hatte er in drei Spielen in Folge je einen Treffer vorbereitet.